Dolore a Roccalumera per la scomparsa della consigliera comunale Rita Corrini

Dolore a Roccalumera per la prematura scomparsa della consigliera comunale Rita Corrini, dopo una lunga malattia. L’amministrazione comunale, guidata da Pippo Lombardo, ha annullato per lutto cittadino la seconda edizione del Rocca Summer Fest, in programma da oggi a domenica 9 giugno. Gli organizzatori di Etnazar, che esprimono cordoglio e vicinanza alla comunità di Roccalumera e all’amministrazione, nei prossimi giorni comunicheranno le nuove date dell’evento.