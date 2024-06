Saponara, l'aula del Consiglio comunale dedicata alle vittime dell'alluvione del 2011

L'aula consiliare di Saponara è stata intitolata alla memoria delle vittime dell'alluvione del 22 novembre 2011: il piccolo Luca Vinci, Giuseppe e Luigi Valla. Una tragedia che ha scosso per sempre l'intera comunità di Saponara, lasciando una ferita che ancora oggi sanguina.

L'amministrazione comunale, retta dal sindaco Giuseppe Merlino, e l'intero consiglio comunale, guidato dalla presidente Maria Spidalieri, hanno condiviso questa iniziativa affinché il loro ricordo resti indelebile. Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti la signora Rosa Arrigo Valla e i genitori del piccolo Luca Vinci, Piera e Gianluca, che hanno apprezzato il profondo gesto dedicato ai loro cari. Hanno partecipato anche il deputato regionale Calogero Leanza, il responsabile del Servizio di Protezione civile di Messina, ingegnere Bruno Manfrè, e il comandante della Stazione dei carabinieri di Saponara Mario Silvestro. Ad impartire la benedizione è stato il parroco padre Giuseppe Gullì. Numerosa la partecipazione dei cittadini, dei familiari e degli amici delle vittime, che hanno assistito al momento in maniera sentita e raccolta. Un pensiero per Luca Vinci, Giuseppe e Luigi Valla è stato rivolto dal sindaco Giuseppe Merlino, dalla presidente del consiglio Maria Spidalieri, dal capogruppo di minoranza Cosimo Bertino e da quanti hanno preso parte all'evento nell'aula delle adunanze. Per l'occasione si è esibita anche la banda musicale. La sala consiliare è stata oggetto di interventi di restyling, effettuati grazie ad un finanziamento regionale.