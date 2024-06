«Salviamolo... questo Titanic». L’emergenza demografica a Messina: il dibattito sui nostri social

La discesa continua, abbiamo intitolato così. In 23 anni si sono persi “per strada” oltre 34mila cittadini messinesi. In altri due decenni, rischiamo di scendere sotto i 180mila abitanti. Diamo voce alla gente e, come è stato per il caso delle liste d’attesa sanitarie, abbiamo preso solo alcuni dei moltissimi commenti arrivati sui social del giornale e del sito Gazzettadelsud.it e, in particolare, della pagina curata da Salvatore De Mari-Rtp. È solo una panoramica ma è abbastanza indicativa su ciò che pensano i messinesi, in un momento di incertezza, ma anche con tante potenzialità e percorsi virtuosi che la città ha avviato, soprattutto negli ultimi anni.

La città. L’emergenza demografica. Le prospettive da qui al prossimo decennio. Le strategie per far tornare i “cervelli in fuga”. Il lavoro sottopagato. Il Ponte che si staglia all’orizzonte. Il malessere socio-economico. Il disfattismo. L’invito a guardare il futuro con maggiore ottimismo e senso di responsabilità. Le storie, personali e familiari, di chi è andato via. E in qualche caso, anche di chi è tornato. C’è tutto questo nel dibattito che si è scatenato all’indomani della pubblicazione della notizia, sulla Gazzetta del Sud, relativa al dato della popolazione messinese, aggiornato all’1 marzo 2024: 217.734 abitanti.

Jeli Per: «Immagino già la scena dei “porci puliti” della città, seduti alle scrivanie o sul divano di casa a farsi grasse risate mentre leggono i commenti di questo post, magari sorseggiando un drink col sigaro in bocca. Mentre tutti i giorni sfruttano il personale che cerca di lavorare e portare il pane a casa, sperando anche di poter migliorare la propria posizione lavorativa con la dedizione e l’esperienza acquisita col passare degli anni. Ritrovandosi poi invece allo stesso punto di partenza, schiavizzato, a dover lasciare il posto di lavoro per cercarne uno più umano, dignitoso e idoneo, e finendo per ritrovarsi continuamente nella stessa amara situazione. Perché è un circolo vizioso che non cambierà mai...».

Antonino Puglisi Allegra: «Finché continuerà a non esserci lavoro o a esserci solo lavoro malpagato e sottopagato i giovani andranno via senza voltarsi indietro. E una volta fatta famiglia altrove, torneranno in città forse solo per le vacanze e finché saranno in vita i genitori. E la città si svuoterà sempre più, diventando una città abitata prevalentemente da anziani, con servizi sempre più scadenti e con tantissime attività commerciali chiuse. Nessuno mai si è chiesto del perché nessuno viene ad investire a Messina, dove le infrastrutture stradali autostradali, ferroviarie e portuali sono rimaste a quelle degli anni successivi al secondo Dopoguerra...».

Claudio Sorrenti: «I giovani non scappano solo da Messina ma da tutta la Sicilia. Sempre che disprezziamo Messina ma “finemula”».

Roberta Stanco Laouabdia Sellami: «Fatevi due domande. Della mia classe (22 studenti) a Messina ne saranno rimasti massimo 4. Questa città ci ha cacciato via!».

Pasquale Caliri: «Ecco il punto, non l’isola, i cordoli, le biciclette e le camere d’aria, i “green” e i “crackers”. La città si sta estinguendo mentre pochi vivono, molti sopravvivono, moltissimi soccombono».

Lorenzo Mondello: «La “città per pochi” prosegue per la sua strada con “successo”. Felici quanti sposano il motto “se ti piace è così, altrimenti te ne vai”. Mentre la musica continua...».

Antonio Rinaldi: «Purtroppo non si vive solo di panorama mare focaccia e pidoni. Ci sono mille motivi perché i giovani hanno deciso di andare via da Messina e fanno bene».

Antonio Leonardi: «Il Ponte a molti messinesi fa paura, io avendo guardato il progetto e tutte le opere collegate, credo sarebbe il volano in grado di portare lavoro e far ripartire Messina e la Sicilia».

Francesco Saya Abbadessa: «Ognuno di noi amiamo la nostra città e la difenderemo sempre ovunque ma non si può vivere solo di paesaggio e peculiarità agroalimentari. Tre figli, cosa sarà di loro? Valige pronte giusto il tempo di finire le scuole...».

Nicolò Chiara: «Gran parte delle persone che conosco, che si incontravano in piazza e con le quali parlavi, scherzavi e ti confrontavi, sono andate tutte via (in Germania, Inghilterra, Spagna Francia e tanti altri Paesi), e di certo non lo hanno fatto a cuor leggero, o perché non apprezzavano il clima. Ma perché qui ti fanno vivere (scusate, sopravvivere) con lavori sottopagati, in nero o con contratti assurdi che, se va bene, possono darti 4,60 euro lordi all'ora. Quindi la scelta (se vuoi una famiglia, dei figli ed un futuro) è abbandonare il Titanic. Perché possiamo dare tutti i numeri, i sondaggi, le fantasie che vogliamo. Ma l'Italia è un Paese dal punto di vista dei conti, in fallimento. E continuiamo a navigare nella oscura notte convinti di essere inaffondabili...».

Nino Platania: «Investimento di 5 miliardi di StMicroelectronics a Catania. Previsti oltre 2500 posti di lavoro... Dove sono i politici messinesi?».

Antonio Costa: «Sono molto di meno gli abitanti. Non si tiene conto che molti sono andati via da anni, senza cambiare la residenza».

Santina Furone: «E vi chiedete il perché? Amo la mia città ma per mandare avanti una famiglia non è ideale stare a Messina, lo stipendio e molto basso, serve il lavoro, non lo schiavismo».

Nicola Urbano: «Il dato ufficiale. Ma il dato reale è più drammatico, se poi si fa il raffronto con 20 anni fa si scopre pure che l'età media è esponenzialmente salita, per cui la discesa sarà ancora più rapida: tra meno di 10 anni saremo ben al di sotto dei 200.000».

Antonio La Spesa: «Vita sempre più cara e stipendi vergognosi, chi dovrebbe restare e procreare?».

Angelo Lo Cascio: «Non si può vivere solo di cordoli, di rifacimento di Villa Dante, e del Ponte sullo Stretto che non si farà mai... In questa città mancano i cantieri, le costruzioni, mancano le strutture, mancano i contratti a tempo indeterminato, manca la meritocrazia che un tempo aveva il suo valore, manca lo snellimento burocratico, mancano le assunzioni ai cinquantenni... un ragazzo di vent'anni non può mettere su famiglia e non può comprarsi una casa».

Salvatore Bruno: «Andare via costa tanto in tutti i sensi. Ma ogni volta che torno anche solo per un giorno il tempo di dare un bacio a mio padre e di mangiare una granita, vedo locali da movida e spesso tutti pieni, vedo una città dinamica che sta cambiando. Ci vuole molto tempo, i giovani messinesi con un po’ di spirito imprenditoriale ci provano, speriamo per le prossime generazioni. Perché, credetemi, Messina ti “ingoia” e ti trattiene, ha un fascino che da lontano ti consola quasi a dirti: io ci sono, quando vuoi vieni...».

Antonio Sciuto: «Io ho 22 anni e ho cambiato più di 5 lavori, uno peggio dell’altro… Nessuno (o almeno quei pochi che non ho capitato) ha intenzione di rinnovare contratti sperando di avere un lavoro stabile per crearsi un futuro, ti spremono fino all’ultima goccia e ti pagano una miseria non avendo neanche una vita al di fuori del lavoro, siamo alla frutta».

Federico De Blasi: «Siamo 3 fratelli, 2 andati oltre lo Stretto e io che lavoro in provincia. La città purtroppo, anche con competenze e conoscenze date dallo studio e dalle esperienze (e non dalle amicizie o dal comparismo) non offre nulla e non permette di ritornare...».

Angelo Leanza: «È in tutto il Mezzogiorno che la discesa continua, bisogna essere obiettivi».

Tania Sturniolo: «Amo molto la mia città, ci son voluta tornare. Mio figlio studente universitario ha deciso che rimarrà qui. Italia ed estero solo per qualche breve viaggio di conoscenza. È qui che si deve investire e rendere la città più bella e più vivibile».

Alfredo Catarsini: «Occorre un vero rilancio per questa città, infrastrutturale passando per una seria riqualificazione dell'Università. Messina deve risultare interessante e appetibile. In questo momento non lo è».

Massimo Lipari: «Probabilmente verrò criticato e insultato perché siamo in un'epoca in cui se dici una cruda verità dai fastidio. Ogni città, così come ogni nazione, è lo specchio dei propri abitanti. Da quando ho memoria i messinesi si sono sempre lamentati dei propri amministratori come se fossero stati imposti chissà da quale entità aliena. Hanno sempre criticato la sporcizia come se apparisse dal nulla. Hanno sempre criticato e boicottato chi avesse voglia di portare novità ed investimenti. Hanno sempre preteso che tutto fosse dovuto e nulla come effetto dei propri meriti. Trasformano un atto dovuto in una cosa fatta “a titolo di favore perché sei amico di...” rafforzando la politica clientelare già radicata... Tutto da buttare? Il destino è il declino inesorabile? Assolutamente no, ma se si compiono sempre le stesse azioni è inutile sperare che possa cambiare l'esito, così com'è inutile sperare che cambi qualcosa se il cambiamento si attende che lo facciano inizialmente gli altri. C'è da chiedersi: ma io che contributo sto dando affinché la rotta s'inverta per il mio stesso bene e per quello delle generazioni future?».

Marco De Salvo: «I giovani scappano da tutto il Sud Italia non solo da Messina ma siccome la maggior parte dei messinesi sono ignoranti e non si documentano sull'argomento si sfogano, denigrando la propria città come se solo a Messina ci fosse questo enorme “fuggi fuggi”».

Giuseppe Ingemi: «I giovani vogliono lasciare Messina ,esattamente come i giovani degli anni 80/90 per questioni di lavoro e altro. Non è cambiato nulla, solo che oggi hanno più possibilità per farlo».

Marco Cardile: «Sempre disfattisti, mamma mia! Io, invece, ho storie di gente che torna perché le cose stanno cambiando in meglio! Credetemi, è così! Per primo smettiamo di parlar male della nostra città».

Marcella Zuccaro: «In questa città, l' importante è la Vara e che costruiscano quel maledetto Ponte...».

Alessandro Donia: «No Ponte uguale dobbiamo emigrare tutti, ad eccezione di pensionati, titolari di reddito di cittadinanza, dipendenti pubblici e “radical chic” con le ville a Granzirri, perché vogliono più spazio per parcheggiare e fare il bagno al Pilone».

Giacomo Donato Esposito: «Chi si oppone al Ponte ha figli e nipoti sistemati, magari al Nord».

Claudio Calapai: «Sono dovuto andare via dalla mia città per poter lavorare. Sacrifici su sacrifici perché ho dovuto scegliere a caro prezzo . Quando cambierà qualcosa?».