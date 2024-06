Piscina mai ultimata, il Comune di Letojanni condannato anche in Cassazione

Quell’impianto non poteva sorgere lì o, quantomeno, doveva essere chiesta una deroga alla legge urbanistica.

Diventa definitiva la condanna a carico del Comune di Letojanni per i lavori di realizzazione della piscina e delle attrezzature connesse in contrada Silemi.

La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato contro l’impresa “Pappalardo Antonino” per provare a ribaltare la sentenza del 2018 della Corte d’appello di Messina e ha condannato l’ente, difeso dall’avv. Giuseppe Marino, al pagamento di 8.200 euro di spese di lite, confermando il verdetto di secondo grado e chiudendo la vicenda ai danni dell’Amministrazione con un esborso di oltre 100.000 euro, in buona parte già versati. Una vicenda che comincia il 28 ottobre 1997, quando il Comune sigla con la ditta i lavori di costruzione della piscina, consegnati il 21 novembre e sospesi varie volte fino al 3 marzo 2000, quando in cantiere si presenta il Corpo Forestale di Furci Siculo eseguendo un sequestro penale dell’area per la mancanza delle autorizzazioni prescritte dalla Legge 431/1985 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale). Il 28 settembre 2006 l’impresa “Pappalardo” cita in giudizio il Comune di Letojanni al Tribunale di Messina chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per causa imputabile all’amministrazione e la condanna al risarcimento dei danni, evidenziando come la responsabilità della sospensione dei lavori sia attribuibile al Comune che avrebbe dovuto chiedere, e ottenere, l’autorizzazione prevista dall’art. 57 della legge regionale 71/1978 per la costruzione a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 15 della legge regionale 12 78/1976 (150 metri dalla battigia, derogabile per opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico), prima di dare in appalto i lavori.