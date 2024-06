Milazzo, sciopero A2a, Fim Cisl e Uilm Uil: "Decisione unilaterale"

«È con grande rammarico che riceviamo la notizia della dichiarazione di sciopero da parte di una singola sigla sindacale. Questa decisione è stata presa senza alcuna consultazione con le altre parti sociali, FIM e UILM, interrompendo un percorso di dialogo e collaborazione che ha già portato alla sottoscrizione di accordi importanti per la tutela di tutti i lavoratori». È il commento di Fim Cisl Messina e Uilm Uil Messina a seguito della proclamazione di uno sciopero di due ore proclamato per domani alla A2a.

«Nonostante l'impegno raggiunto in Prefettura con i responsabili aziendali ed i segretari confederali di CGIL, CISL, UIL e delle categorie nel monitorare un percorso di incontri in questa delicata fase di transizione industriale – continua la nota di Fim Cisl e Uilm Uil - c'è il rischio di interrompere il dialogo e l'interesse dell'azienda nell'investire in un territorio già fortemente compromesso sul piano sociale ed economico. Nella locandina dello sciopero si afferma che "in questi anni solo la solidarietà tra gli operai ha fatto la differenza contro abusi e prepotenze". Tuttavia, paradossalmente, ora si decide di agire in modo isolato, cercando di polarizzare i lavoratori già provati da un futuro incerto. Ci chiediamo a chi possa giovare questa scelta unilaterale e invitiamo tutti a riflettere sul valore della collaborazione e dell'unità sindacale per il bene comune. Riteniamo che vada mantenuto aperto il dialogo con l’azienda nell’interesse dei lavoratori evitando posizioni ideologiche che possono solo danneggiarli»