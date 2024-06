Messina, viadotto Ritiro: gli ultimi disagi in vista della riapertura

«Fughiamo dubbi e perplessità. A chi non ci crede dico che il viadotto Ritiro sarà aperto entro la fine di luglio. L’ultima settimana, se non riusciamo a farlo addirittura prima». Le parole del direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, Franco Fazio, arrivano in una mattinata fresca di giugno, ma non sono solo rose. Ci sono anche le spine ed è proprio il dirigente del Cas a tirarle fuori: «È chiaro che ci saranno disagi, perché l'apertura del viadotto Ritiro comporta delle lavorazioni per ripristinare necessariamente dei tratti che in questi anni sono rimasti chiusi. Mi riferisco per esempio allo svincolo di Boccetta, dove è stata costruita una rampa provvisoria che attraversa la sede autostradale e che deve essere rimossa contestualmente all'apertura del viadotto».

I lavori di posa dell’impalcato sono stati ultimati, entro fine giugno maturerà – gergo tecnico – il calcestruzzo e quindi si avvieranno le prove di carico, presumibilmente ad inizio luglio. Prove che dureranno tre o quattro giorni. Intanto si lavorerà alla pavimentazione e al completamento delle barriere già dalla prossima settimana. La riapertura vera e propria è prevista a fine luglio, come stabilito nel cronoprogramma, l’ultima o se va bene la penultima settimana, secondo le parole del direttore generale.

Ma intanto il Consorzio Autostrade sta provvedendo alle lavorazioni di propria competenza, che riguarderanno la galleria Telegrafo oltre alle gallerie San Michele e Baglio. Nella prima è in corso la sistemazione dei sistemi di illuminazione e videosorveglianza. L’obiettivo è quello di aprire le due corsie, in entrambi i sensi di marcia, contestualmente al viadotto Ritiro. Per questo, però, sarà necessaria la chiusura al traffico del tratto direzione Messina per tre giorni. Una chiusura che avverrà nelle ore notturne con uscita obbligatoria a Rometta. I giorni e le modalità, però, verranno stabilite nel corso di un incontro che si terrà nei prossimi giorni in prefettura.

Il problema maggiore, invece, riguarderà la rimozione della rampa provvisoria di Boccetta, quella che in questo momento utilizzano le auto che provengono da Palermo per uscire allo svincolo. Non servirà più e quindi bisognerà ripristinare la viabilità ordinaria sulla rete autostradale. I lavori partiranno nei giorni a ridosso della riapertura del viadotto Ritiro e dureranno quattro giorni, nel corso dei quali lo svincolo di Boccetta rimarrà chiuso in uscita sia per le auto che provengono da Palermo che per quelle in arrivo dallo svincolo di Giostra. La prima uscita disponibile sarà quella di Messina Centro. Ma anche in questo caso, giorni e modalità saranno discusse in prefettura nell’ambito del Comitato per l’ordine e la viabilità.