La morte del 19enne a Giostra, eseguita l’autopsia su Lanfranchi: conferme sull’ipotesi della disgrazia

Classificata secondo la prima ricostruzione come una disgrazia, con lui che maneggia incautamente una 7.65 con matricola abrasa comprata qualche giorno prima e si auto-esplode un colpo devastante all’altezza del collo. Ovviamente non si ha ancora alcuna certezza definitiva, ma a quanto pare si è arrivati ad una prima chiara impressione rispetto a quanto è successo sabato sera.

La traiettoria compiuta dal proiettile sarebbe dal basso verso l’alto. Fatto questo che confermerebbe la tragica fatalità per la morte di Michele Lanfranchi . È durata quasi fino alle 22 di ieri sera l’autopsia sul corpo del ragazzo, all’ospedale Papardo, affidata dalla pm Liliana Todaro per comprendere le cause della morte del diciannovenne.

Il quarantenne è stato iscritto nel registro degli indagati anche come atto dovuto a sua tutela con l’ipotesi di omicidio, ma nei suoi confronti la pm Todaro non ha richiesto allo stato alcuna misura restrittiva.

La pm aveva richiesto un esame autoptico e tossicologico, per comprendere tempo, modalità e cause del decesso, la traiettoria seguita dal proiettile, la verifica di tracce di materiale biologico e anche segni di colluttazione con terzi. Aveva autorizzato anche il suo consulente all’esame Tac per individuare la sede del proiettile e al prelievo di sangue, dando al ctu i classici 60 giorni di tempo per il deposito della relazione completa. Con un tempo inferiore di 10 giorni già fissato per il deposito di una relazione preliminare.

La tragedia si è verificata lo scorso sabato sera. Michele Lanfranchi, che avrebbe compiuto 20 anni a luglio, si era recato nell’abitazione di via Michelangelo Rizzo, una stradina che incrocia la via Palermo per incontrare Laganà.