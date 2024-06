Bando per lavoro interinale alla ASM di Taormina, protestano Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa

Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa esprimono forti perplessità in merito alla determina della Asm di Taormina con la quale è stato avviato il percorso di affidamento alla società Gi Group del servizio di somministrazione di lavoro interinale per 7 operatori di esercizio, 5 operatori della mobilità cassieri/parcheggiatori e 15 operatori della mobilità urbana.

«Riteniamo inopportuno che, proprio nel periodo elettorale, in cui in passato l’on. Cateno De Luca, attuale Sindaco di Taormina, contestava il sistema "Taormina" e l'utilizzo delle assunzioni tramite somministrazione, l'Azienda decida di intraprendere proprio questa strada», scrivono i sindacati che ritengono sia «prioritario attingere alle graduatorie relative ai bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato, ancora in vigore. L'assunzione di personale da queste graduatorie, anche con la formula di eventuali disponibilità a tempo determinato, permetterebbe di valorizzare le competenze acquisite tramite concorso, evitare il dispendio di risorse pubbliche per il ricorso a società esterne e garantire maggiore stabilità ai lavoratori».