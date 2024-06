Acqua, rifiuti, energia e servizi: in Sicilia la svolta “verde” delle isole minori

Una opportunità che non va sprecata. Anche perché uno degli svantaggi dell’insularità è rappresentato dal maggiore costo dell’energia, dell’acqua, della mobilità e della gestione dei rifiuti. Grazie al Pnrr ed in particolare al programma “Isole Verdi”, le isole minori sono destinatarie di importanti risorse: ben 157 milioni per le 14 isole minori, di cui quasi un terzo (61 milioni) andranno ai quattro Comuni eoliani.

Un’autentica boccata d’ossigeno per poter assicurare, ovviamente con adeguata progettualità, quegli interventi su rinnovabili, reti idriche, sistemi di gestione dei rifiuti, efficientamento degli edifici pubblici e mobilità urbana sostenibile.

Aspetti che sono stati ribaditi ieri all’apertura dei “Green Salina Energy Days” organizzati a Malfa dall’associazione “Isole sostenibili”, da Barbara Proietti, dell’unità di missione “Pnrr” del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che si occupa del coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico ai Comuni. È stata lei che ha illustrato le coordinate: «Il programma è partito bene e nei tempi previsti, con la pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi, la stipula delle convenzioni, l’aggiudicazione dei contratti e l’erogazione ai Comuni dell’anticipazione del 20%. Adesso siamo nella fase della prima rendicontazione e degli stati di avanzamento. Curiamo assieme a Cassa depositi e prestiti un constante e serrato confronto con le amministrazioni comunali che si stanno molto impegnando su questo fronte».