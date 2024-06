QS World Ranking 2025: l'Università di Messina davanti a Palermo, Catania e Cosenza

E’ stata pubblicata la "QS World University Ranking 2025”, l'Ateneo messinese quest’anno ha guadagnato oltre 100 posizioni, classificandosi nella fascia 751-760 a livello mondiale e 25^ in Italia.

In questa edizione le istituzioni partecipanti sono state 5663 contro le 2963 dello scorso anno (+2700), mentre gli Atenei classificati risultano 1503 contro i 1499 dell’edizione passata.

Nel ranking 2025, i migliori risultati sono stati ottenuti nell’indicatore “Citations per Faculty” che misura la qualità della ricerca – per cui l’Università si posiziona 372 al mondo; e per “International Research Network” che certifica il grado di internazionalizzazione della ricerca delle università per cui UniMe registra la 394^ posizione. Anche per l’indicatore che misura l’impegno delle università sulla Sostenibilità, UniMe si classifica 393^, guadagnando 118 posizioni rispetto allo scorso anno.

Al primo posto, ovviamente, il MIT (Massachusetts Institute of Technology).

UniMe si è classificata appunto nella fascia 751-760, prima dell'Università di Palermo (nel range tra 851-900) e di Catania e di Cosenza (posizionate tra 901-950). La prima università italiana in classifica è il Politecnico di Milano.