Un incidente si è verificato poco fa a Messina all'incrocio tra via Ettore Lombardo Pellegrino e via Centonze, coinvolte due auto. Si tratta di un'utilitaria e di un'auto della scorta di un magistrato. Da quanto si apprende sarebbe rimasto feristo l'autista dell'auto di scorta. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente in attesa che si rechino sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.