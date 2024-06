Salvato dalle corse clandestine a Messina: la storia del purosangue inglese Evenafterall, adottato in Toscana

«Quella di Evenafterall è una storia drammaticamente esemplare - dice Sonny Richichi, presidente di Ihp -. Prima è stato sfruttato negli ippodromi poi, quando non era più buono per quel tipo di carriera ed è diventato un peso da mantenere, è stato dismesso per concludere la sua sfortunata esistenza in mano ai criminali delle corse clandestine. Abbiamo presentato un esposto alla Procura: chiediamo che faccia piena luce su quella che secondo noi è una pratica diffusa, non un caso isolato, per disfarsi dei cavalli dopo la fine della loro carriera agonistica ».

Evenafterall è un baio castrone nato l’11 marzo 2015 al Centro equino "Arcadia" di Villafranca Piemonte (Torino), iscritto all’albero genealogico dei purosangue inglese. Ha gareggiato in 32 corse, fra il 2017 e il 2020, negli ippodromi di Napoli, Roma, Pisa, Follonica, Firenze, Corridonia: durante questo periodo, gli spostamenti del cavallo sono regolarmente tracciati. Al termine dell’attività agonistica, i dati relativi ai movimenti del cavallo svaniscono. Evenafterall 'riemergè in Sicilia nell’aprile 2022: non lo si evince dai dati di trasporto (obbligatori per legge) ma dalla documentazione sanitaria relativa all’ultima vaccinazione registrata, eseguita da un veterinario di Palermo.

Consultando la banca dati ufficiale dell’anagrafe degli equidi, si scopre che nel 2022 Evenafterall è custodito in un allevamento a Monteroni D’Arbia in provincia di Siena, ma nello stesso periodo è stato dichiarato «smarrito» a Palermo. Nell’aprile 2023, la Questura di Messina sequestra un cavallo impiegato nelle corse clandestine: si scopre che è proprio Evenafterall. 'Italian Horse Protection' interviene, e ottiene l'affidamento dell’animale. «In che modo Evenafterall è arrivato in Sicilia dopo aver corso negli ippodromi? Da quali mani è passato? Com'è possibile che si trovasse contemporaneamente in provincia di Siena e a Palermo? Come è arrivato a Messina? Chiediamo alla Procura di indagare per ricostruire tutti i passaggi che vanno dall’uscita del cavallo, dal mondo delle corse nel centro Italia, alla sua ricomparsa in ambienti criminali in Sicilia» dice il presidente di Ihp, Sonny Richichi.