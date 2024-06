Il tragico schianto a Patti, ieri l'autopsia. Oggi l'ultimo saluto

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Massimo Di Luca, il 38enne vittima di un incidente stradale martedì scorso, sulla Statale 113, lungo la tratta Tindari-Patti, all’altezza del bivio che conduce in località Valle. La salma sarà restituita alla famiglia nella tarda mattinata di oggi, mentre alle 15.30 di domani si terranno le esequie nella chiesa Santa Caterina di Patti Marina, dove in tanti si ritroveranno per porgere l’ultimo saluto a “Massimone”, ragazzo dal cuore d’oro e dal sorriso gentile. La tragedia si è consumata intorno alle 13 di martedì scorso, mentre il giovane personal trainer stava percorrendo in moto il tratto di Statale che da Tindari conduce al centro di Patti. Fatale lo schianto con un’auto che stava per immettersi sulla “113” dalla bretella che collega la Statale alla sottostante spiaggia di Valle, situata tra Mongiove e Tindari.

