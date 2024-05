Salvini a Messina: "Non ci sarà solo il Ponte, sarà lo Stretto del futuro. Gli indennizzi saranno adeguati"

"Nel 2024 - aggiunge il Ponte significa velocità, sicurezza, tanto lavoro e tanto risparmio di qualità ambientale , invece dei traghetti che inquinano l’acqua e l’aria. Dal 2032 anche treni veloci, auto, camion. È la rivoluzione ambientale, economica che la Sicilia aspetta da tanto e coinvolgerà tutte le imprese italiane, tutti gli ingegneri italiani e la manodopera. Non c'è solo il Ponte, ci saranno fermate della metropolitana, scuole, parchi anche a Messina". Sulle criticità del progetto ha detto: " Ci stanno lavorando centinaia ingegneri, non solo italiani, ma di tutto il mondo, danesi, giapponesi, spagnoli e americani".

"L’obiettivo è dopo 50 anni di chiacchiere e di promesse non mantenute con i siciliani, calabresi e italiani , aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro l’anno" ha detto Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture e dei trasporti a Messina, per presentare il piano dei progetti infrastrutturali.

«Ho visto la collega e amica Schlein - continua Salvini - che l'altro giorno ha preso il traghetto e ha detto che è bello andare con questo mezzo. Ma lo dice chi ci viene una volta l’anno. I pendolari che tutti i giorni devono passare tra Sicilia e Calabria e magari in estate ci mettono tre o quattro ore non lo ritengono così bello. Ritengo che tra Sicilia e Calabria - ha rilevato - sarà un mondo diverso, ricordo che non c'è solo il Ponte, ma fermate per la metropolitana, nuovi parchi, scuole, aree verdi, impianti sportivi. I maggiori architetti mondiali sulle due sponde saranno a disegnare lo stretto del futuro. Non vedo l’ora che gli operai comincino a fare il loro lavoro».

«Sto visitando cantieri ovunque per fare le nuove metropolitane a Milano, Roma, Torino, Napoli. Ovviamente apri dei cantieri e per un poco di tempo crei dei disagi, ma lì le città poi cambiano volto» ha proseguito Salvini. «Sono convinto che la maggioranza dei cittadini siciliani e calabresi non veda l’ora che inizino questi lavori». Fuori dal Porto diverse centinaia di "No ponte" hanno manifestato contro la realizzazione dell’infrastruttura, fischiando e gridando contro Salvini esponendo degli striscioni.