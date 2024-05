Messina, presentata la nuova Tari: previste riduzioni, sconti e agevolazioni

Una riduzione del 30% per le famiglie, uno sconto meno significativo per le aziende. Palazzo Zanca presenta la prossima Tari confermando il taglio di quella che era una delle tasse sullo smaltimento dei rifiuti più alta delle grandi città d’Italia. la proiezione del 2024 invece la porta ad essere la terza meno cara del paese ad un passo da Firenze e Bologna che sono le più virtuose. L’anno scorso una famiglia di tre persone che abita in una casa 90 m quadri ha pagato 439 €. Nel 2024 paghera’ 294. La proiezione per il 2025 sarà di 260 euro. Una riduzione che si deve all’ allargamento della platea delle famiglie e soprattutto delle aziende e di tutto ciò che non è domestico. Basta pensare che vengono messi in quota imponibile quasi 1,5 milioni di metri quadri in più rispetto al 2023. Un recupero “riversato” indirettamente sulle famiglie. La riduzione per le attività non domestiche è stimabile nel 4%.