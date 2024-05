Messina, ordinanza del sindaco sulla movida estiva: alle 2.30 stop alla musica

Con l’imminente arrivo della stagione estiva il sindaco Federico Basile ha emanato l’ordinanza n. 92 del 31 maggio 2024 per disciplinare l’attività di intrattenimento musicale e danzante, stabilendo le giornate e gli orari che gli operatori economici del settore dovranno rispettare sino al 30 settembre 2024. Le nuove regole fanno seguito alle linee guida concertate tra l’Amministrazione comunale, la Prefettura e la Questura di Messina, in sede di convocazioni del Comitato di sicurezza per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In sintesi il provvedimento sindacale ordina dal 31 maggio 2024 sino al 30 settembre 2024, nel territorio del Comune di Messina, l’osservanza dei seguenti orari per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all’aperto:

- LUNEDÌ non è consentita alcuna attività musicale;

- DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA, per i pubblici esercizi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli Organi competenti, fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di intrattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle 21 alle 00.30 del giorno seguente;