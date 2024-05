Messina, follia in una bottega di piazza del Popolo: donna ubriaca prende a calci poliziotti

Ha portato scompiglio in una rivendita di generi alimentari di piazza del Popolo. Quando sono arrivati i poliziotti delle Volanti, ha tirato un calcio contro uno di loro scalciando anche quando è stata portata negli uffici della Polizia. È stata una serata parecchio turbolenta per una giovane donna di 37 anni arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’indomani mattina la donna, che è stata difesa dall’avvocato Giovanni Mannuccia, è comparsa davanti alla giudice Antonella Crisafulli, che ha convalidato l’arresto applicando l’obbligo di presentazione alla pg e rigettando la richiesta di domiciliari che aveva chiesto il magistrato di turno. Il processo per direttissima è stato rinviato al prossimo primo luglio. A chiedere l’intervento della polizia era stato un commerciante di piazza del Popolo, oggi piazza Lo Sardo. La donna, come è stato ricostruito dagli investigatori, nel tardo pomeriggio di martedì scorso era entrata nella rivendita urlando e dirigendosi verso il frigo per prendere una birra, che il commerciante le negava essendogli apparsa in preda ai fumi dell’alcol.