Messina, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati si insedia la Commissione Sport

Si è insediata il 29 maggio 2024 la Commissione Diritto dello Sport dell’Ordine degli Avvocati di Messina, la cui prima seduta si è tenuta proprio dinanzi al Consiglio dell’Ordine. La Commissione Diritto dello Sport, fortemente voluta dal Consiglio nell’ambito delle iniziative volte a favorire la partecipazione alle attività consiliari anche a colleghi esterni al Consiglio stesso, nasce per valorizzare le competenze dell’Avvocatura in un settore importante come quello dello Sport, nonché per favorire lo sviluppo di nuove professionalità in un mercato in crescita.

“La Commissione”, ha spiegato il presidente Paolo Vermiglio, “ha l’obiettivo ambizioso di coltivare la formazione specialistica degli Avvocati nel settore interessato e di proporre, in sinergia col Consiglio e con la Fondazione dell’Avvocatura Messinese, un nuovo modello di confronto tra le Istituzioni e l’Avvocatura, che certamente può offrire un contributo importante alla soluzione dei problemi che da tempo interessano il comparto.”