Messina, a S. Margherita e Capo Peloro si punta alla “Bandiera blu”

Più inclusione anche a mare. Un traguardo che Palazzo Zanca si appresta a tagliare, grazie ai “Lavori per la realizzazione di strutture e attrezzature volte alla fruizione delle spiagge libere da parte di persone con disabilità a Santa Margherita, Capo peloro e altre località del litorale messinese”. L’appalto, per un valore complessivo di 171.500 euro, è in fase di aggiudicazione, dopo la scadenza della procedura di gara, fissata per ieri, secondo il criterio del prezzo più basso.

Dalla relazione tecnica si evince che si provvederà al montaggio e smontaggio, per la corrente stagione balneare, di strutture e attrezzature volte a migliorare la fruizione, da parte di persone con disabilità e della collettività tutta, delle spiagge libere del litorale messinese. In particolare, i siti interessati sono quelli di Giampilieri Marina, Santa Margherita (6 postazioni), Galati Marina, Sant’Agata, Rodia, Ringo, Capo Peloro (tre postazioni), Paradiso e Acqualadrone.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina