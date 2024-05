Incidente sul viale Libertà a Messina: auto si ribalta sul binario del tram. Un ferito estratto dalle lamiere

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incidente stradale autonomo avvenuto sul viale della libertà all'altezza del Museo Regionale. Il conducente, 84 anni, ha perso il controllo della sua Panda andando ad impattare contro il cordolo spartitraffico della rete tramviaria, ribaltandosi e perdendo copiosamente olio e carburante. La squadra proveniente dal Distaccamento Nord è intervenuta prontamente riuscendo a estrarre l'uomo, infortunato, dalla vettura e ad affidarlo al personale sanitario giunto pure sul luogo dell'incidente. Sul luogo presenti anche i vigili urbani per i rilievi del caso e per approntare la rimozione del mezzo dal binario del tram.