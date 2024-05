Capo d'Orlando, al "Merendino" la dirigente alla guida del trattore, studenti e docenti fanno i contadini

Dirigente scolastica alla guida di trattori agricoli. La vedremo presto nella azienda agraria di Amola dell’istituto “Merendino” di Capo d’Orlando a sistemare solchi e trasportare arbusti.

Prenderà la patente assieme a parecchi studenti del corso di agricoltura e sviluppo rurale ma, intanto, comincia a prendere conoscenza dei mezzi.

Proprio in questi giorni ne è arrivato uno. «Si - dice la dirigente Maria Ricciardello alla “Gazzetta del Sud” - , è uno dei macchinari che abbiamo potuto comprare con un finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un escavatore elettrico, quindi ecosostenibile. Stiamo progettando dei corsi per conseguire il patentino, sia per gli escavatori che per i trattori così da andare veloci verso l’innovazione tecnologica in agricoltura».

L’azienda di Amola del Merendino si trova a tre chilometri dal centro di Capo d’Orlando.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina