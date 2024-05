Beni durevoli, la spesa media in Sicilia è la più bassa dopo la Calabria: a Messina boom dell'acquisto di scooter

La spesa media per famiglia dedicata ai beni durevoli in Sicilia è la seconda peggiore in Italia dopo la Calabria. Le famiglie siciliane nel 2023 hanno speso una media di 2.052 euro a nucleo, 799 euro in meno della media nazionale e 66 euro meno rispetto alle altre regioni del Sud. Nella classifica delle 107 province italiane quattro siciliane occupano le ultime posizioni : Enna è 106° (provincia con la spesa media per famiglia più bassa: 1.759 euro).

Oltre il centesimo posto anche Trapani (penultima il Italia per crescita spesa beni durevoli), Agrigento (ultima provincia in Italia per crescita spesa beni durevoli) e Caltanissetta (seconda in Italia per crescita spesa motoveicoli: +44,3%), mentre una situazione migliore si osserva a Siracusa (prima in Sicilia per spesa media: 2.180 euro), Catania (spesa media 2.156 euro, tiene il comparto telefonia ed è ottava in Italia per crescita beni durevoli dopo Palermo) e Palermo (spesa di oltre un miliardo, settima provincia in Italia per l’acquisto delle moto), che occupano i posti dall’88° all’80°. Ragusa risulta essere l’unica provincia in Sicilia con il reddito procapite sopra 18 mila euro, mentre Messina è seconda in Sicilia per crescita spesa in motoveicoli, 14esima in Italia).