"Aspettando il 2 giugno", oggi al Teatro V. Emanuele di Messina lo spettacolo con gli studenti

In occasione del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana si svolgerà a Messina, alle 10 di domenica 2 giugno, la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera in Piazza Unione Europea con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. La celebrazione, come già accaduto negli scorsi anni, sarà realizzata grazie anche all’apporto organizzativo del Comune di Messina, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, della Banda musicale della Brigata Meccanizzata Aosta e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Per accompagnare la cittadinanza nelle celebrazioni della Festa della Repubblica, il prefetto Cosima di Stani ha promosso ulteriori iniziative che si articoleranno nel corso del fine settimana. Nel pomeriggio del 31 maggio, alle ore 18,30, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà l’evento “Aspettando il 2 giugno”, aperto al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti della struttura. Nel corso della manifestazione, condotta dal direttore artistico di RTP Salvo La Rosa, si alterneranno in concerto gli studenti di alcuni istituti scolastici cittadini e il prefetto consegnerà ai concittadini insigniti i diplomi di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferiti dal Presidente della Repubblica.

Una serata, dunque, realizzata con i ragazzi e dai ragazzi, che mostrerà il talento delle nuove generazioni di artisti, da sempre linfa vitale della nostra Repubblica, e la loro espressione di bellezza, sensibilità, bravura e cultura.

Sin dallo stesso venerdì 31 maggio, inoltre, i colori della bandiera italiana illumineranno alcuni siti cittadini, tra i quali il Palazzo del Governo, la sede del Municipio, l’Università degli Studi di Messina, il Teatro Vittorio Emanuele e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Tricolore abbaglierà anche il fronte mare cittadino risplendendo sulla Stele eretta all’ingresso del porto di Messina raffigurante la Madonna della Lettera, Patrona della città, e sul cinquecentesco Forte del Santissimo Salvatore.