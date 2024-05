Università di Messina: la "rivoluzione silenziosa" targata Spatari

In condizioni “normali”, la rettrice Giovanna Spatari avrebbe da poco tagliato il traguardo del primo mese mandato. Ma tutto si può dire, tranne che siano state normali le condizioni nelle quali l’Ateneo ha accolto la prima “Magnifica” della sua storia: eletta a fine novembre, Spatari è stata catapultata praticamente dal giorno dopo (l’insediamento è avvenuto a metà dicembre) alla guida di una macchina rimasta bruscamente senza conducente, dopo la bufera che ha investito il precedente ermellino, Salvatore Cuzzocrea. Una bufera coi suoi strascichi, politici, mediatici e anche giudiziari, tutt’ora in corso. Ecco perché già oggi, sei mesi dopo l’elezione, si può già tracciare un primo bilancio per la rettrice Spatari, che nel frattempo è stata anche nominata delegata della Crui, la conferenza nazionale dei rettori, alle Politiche di genere. Un bilancio nel quale gli elementi di novità – qualcuno parlerebbe, forse maliziosamente, forse no, di discontinuità – sono più di quanto in campagna elettorale in tanti avessero previsto.

Qualche esempio di questa “rivoluzione silenziosa”: gli audit avviati sulle procedure seguite nei dipartimenti (a partire da Chibiofaram, quello al centro della bufera di cui sopra) su appalti e forniture; la creazione di un regolamento proprio su appalti e l’acquisto di forniture sottosoglia; un regolamento sul funzionamento del Senato accademico (sembra incredibile, ma non esisteva); la scelta di procedere con avvisi pubblici, e non con nomine dirette, per la scelta dei futuri vertici della Ssd Unime (e, c’è da scommettere, anche di Unilav); la dichiarata intenzione di avvalersi di una squadra di governo “camaleontica” e non statica. E poi la novità forse più auspicata: il superamento di quella contrapposizione tra blocchi che aveva condizionato, e pesantemente, la quotidianità accademica negli ultimi anni.