Ponte, la Stretto di Messina risponde a Pergolizzi: "L'acqua ai cantieri assicurata senza disagi per la città"

E' sempre il Ponte dello Stretto uno degli argomenti al centro della politica cittadina. Nelle scorse settimane, esattamente il 26 aprile, il presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi aveva inviato una serie di quesiti al ministero delle Infrastrutture e alla "Stretto di Messina". E la società oggi ha risposto toccando vari temi. "L'opera non presenta alcuna criticità dal punto di vista della sicurezza tecnica e strutturale - rassicura Pietro Ciucci, ad della Stretto di Messina - Il progetto definitivo approvato dalla società, come prescritto dalla Legislazione italiana sui Lavori Pubblici, individua compiutamente le opere da eseguire; il progetto esecutivo sarà redatto in conformità al progetto definitivo e determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare. Nel corso della progettazione esecutiva saranno sviluppati e aggiornati quegli aspetti del progetto indicati dalla relazione del progettista e si terrà conto delle raccomandazioni espresse dal Comitato Scientifico nell'ambito del parere favorevole emesso sulla stessa. Si tratta di suggerimenti relativi ad aspetti di dettaglio, propri della progettazione esecutiva, che non riguardano in nessun modo la fattibilità dell'opera e non comporteranno significative variazioni progettuali.