Monforte, il nuovo svincolo dell’A20 decongestionerà il traffico

Un incontro logistico sulla realizzazione dello svincolo autostradale A20 di Monforte Marina si è svolto ieri pomeriggio nell'aula consiliare del Comune, alla presenza dell'assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò e del deputato Pino Galluzzo.

Al tavolo tecnico hanno preso parte i sindaci di Torregrotta Nino Caselli, di Monforte San Giorgio Antonio Pinizzotto, di Pace del Mela Mario La Malfa, di Roccavaldina Salvatore Visalli e l'assessora di Venetico Tiziana Alesci. Tra il pubblico c'erano anche il sindaco di Valdina Nino Di Stefano, il vicepresidente del Consiglio di Villafranca Tirrena Pietro Costagiorgiano, gli assessori di Torregrotta, Raffaele Nastasi e Mimma Gringeri e l'ingegnere Pietro Anastasi. «Un'opera tanto agognata e un percorso irto di difficoltà che adesso rivede la luce. Bisogna continuare a monitorare il progetto, fissando l'iter burocratico», ha chiesto il sindaco Caselli, ringraziando Galluzzo «per l'attenzione volta al territorio e alla politica dei fatti».

Per il deputato regionale «quest'opera è necessaria perché decongestiona gli svincoli di Milazzo e di Rometta. Ci troviamo in un'area densamente popolosa e in una zona industriale importante. Questo svincolo sarà una boccata d'ossigeno per la viabilità, ma anche un volano per lo sviluppo proprio perché questa fascia tirrenica attira e può crescere sempre di più. Questa compagine politica, che ha individuato come necessaria l'infrastruttura, sorveglierà l'iter affinché vada in porto».