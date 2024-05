Mobbing, assolta ex dirigente del Comune di Brolo

E' stata assolta perché il fatto non sussiste l’ex dirigente del Comune di Brolo Vittoria Ricciardo Calderaro, accusata di mobbing nei confronti una dipendente dello stesso ente locale.

I fatti per cui la funzionaria, oggi in pensione, era chiamata a rispondere in giudizio si riferiscono al periodo tra il 2012 e il 2014 quando ricopriva la carica di dirigente responsabile del servizio Solidarietà sociale e Pubblica istruzione del comune brolese.

La parte offesa, costituita parte civile nel processo, aveva in particolare denunciato di essere stata vittima di condotte persecutorie finalizzate alla propria emarginazione, motivate secondo il capo d’imputazione da ragioni personali.

La dipendente era stata infatti destinata a mansioni diverse da quelle cui era in precedenza destinata, sebbene tali ruoli fossero già affidati ad altro personale, denunciando di non essere stata tuttavia dotata degli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Anche nell’attribuzione di un nuovo incarico nell’organico della biblioteca comunale, quindi, la dipendente riferì di non essere stata messa in condizione di espletare correttamente il servizio, con sofferenze morali tali da renderle doloroso e mortificante lo svolgimento del proprio lavoro.