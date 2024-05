L’omicidio della messinese Ylenia Bonavera: definitiva la condanna a 18 anni per l’amica

Diventa definitiva la condanna per Daniela Agata Nicotra per l’omicidio di Ylenia Bonavera, la messinese morta a soli 26 anni a Catania nel 2020. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa della Nicotra, confermando di fatto la sentenza della Corte d’assise d’appello di Catania che l’aveva condannata a 18 anni di reclusione e tre anni di misura di sicurezza. Una sentenza che a sua volta aveva confermato la decisione del primo grado. Anche il procuratore generale aveva chiesto la conferma della sentenza.

Ylenia Bonavera fu uccisa al culmine di un’accesa lite con Daniela Nicotra, una sua amica. Il litigio avvenne per strada nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre 2020 . La ragazza fu ferita con una coltellata che le fu fatale. Riuscì ad arrivare in ospedale dove purtroppo morì. La furibonda lite si consumò in una via del quartiere San Cristoforo. Un video, che poi finì al vaglio degli investigatori, riprese alcuni attimi di quella tragica sera.