Messina, comitato provinciale della Croce Rossa: rinnovato il Consiglio direttivo

Sarà Antonio Chimicata a guidare il Comitato provinciale messinese della Croce Rossa Italiana. Da 25 anni attivo sul fronte del volontariato in seno all’importante organizzazione, Chimicata è stato riconfermato come presidente per il quadriennio 2024/2027 al termine delle elezioni che si sono svolte il 19 maggio scorso; nel consiglio direttivo sono stati eletti Franca Melita (già vicepresidente del Comitato), Maria Lembo (allieva infermiera volontaria), Vincenzo Muscatello (già delegato per l’obiettivo “Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri”) e Simone Frijia, eletto dai volontari giovani di età compresa tra i 14 anni e i 32 anni.

“Desidero esprimere profonda gratitudine a quanti hanno riposto fiducia in me e nei membri del nuovo consiglio direttivo. Continuerò a impegnarmi affiancando, con senso di responsabilità, i volontari e tutte le persone che la nostra organizzazione assiste quotidianamente. In particolare, desidero infondere nei giovani lo stesso entusiasmo che ho ricevuto dalla Croce Rossa nei tanti anni condivisi, rafforzando lo spirito di condivisione e servizio e l’impegno a favore di chi vive situazioni di emergenza, disagio o marginalità”, ha dichiarato Chimicata.