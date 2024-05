Messina, a Provinciale una “federazione” di gruppi mafiosi

Era una «federazione» di due gruppi mafiosi quella smantellata nell’operazione “Provinciale”, che aderivano per fare affari soprattutto con la droga. E che avevano anche una «cassa comune», perlomeno i gruppi Lo Duca di Provinciale e De Luca di Maregrosso. Mentre non c’era, quantomeno nei parametri giudiziari adoperati di solito, un gruppo mafioso Sparacio a Fondo Pugliatti, più che altro si trattava di associati subalterni di Lo Duca. Sono parecchio lunghe, oltre le 200 pagine, le motivazioni della sentenza d’appello dell’operazione “Provinciale”, depositate in questi giorni. Le ha scritte il giudice Carmine De Rose, che componeva il collegio insieme al presidente Alfredo Sicuro e alla collega Luana Lino. Vediamo alcuni aspetti principali della sentenza.

Il gruppo Lo Duca Non può che concordarsi col giudice di prime cure - scrivono i magistrati d’appello -, in ordine alla sua piena sussistenza ed operatività, dovendosi confermare appieno tale ontologico assunto e pertanto condannare, secondo i termini che meglio si espliciteranno in seguito, i suoi associati ed accoliti alle pene che si determineranno in seguito... un’analisi delle risultanze processuali e degli elementi raccolti in fase di indagine, infatti - proseguono i giudici d’appello -, lascia trasparire senza tema di smentita sia l’esistenza di tale sodalizio, sia la sua attività illecita nei diversi campi d'azione illustrati in rubrica, sia le sue dinamiche operative - tutte ricollegabili alla carismatica e direttiva figura di Lo Duca Giovanni, capo indiscusso della congrega sia il suo caratterizzarsi, nel territorio di riferimento ed oltre, secondo i notori profili di cui all’art. 416 bis c.p.. L’associazione - scrivono ancora i giudici -, secondo il compendio probatorio in atti, risulta avere operato nei campi di usura e di estorsione, gioco d’azzardo e scommesse non autorizzate, sostegno ai detenuti del gruppo (sia processuale che alimentare e logistico), dimostrando pieno ed incontrastato controllo del territorio..., palesando lo stesso Lo Duca anche aperta partecipazione e cointeressenza nelle estorsioni alle discoteche, coinvolgenti anche il gruppo mafioso del quartiere “Maregrosso”, capeggiato dal De Luca Giovanni...