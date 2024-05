La strada di collegamento tra Barcellona e Giardini Naxos: arrivano i primi fondi

Si riparla dell'intervalliva Barcellona-Giardini Naxos, considerata opera strategica alternativa al lungo percorso delle autostrade A20 e A19, per migliorare i collegamenti tra il versante Tirrenico e quello Jonico.

Ne hanno parlato, ieri pomeriggio, nell'aula consiliare del Comune di Terme Vigliatore, il deputato regionale on. Pino Galluzzo e l'assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Alessandro Aricò. Questi ha spiegato che grazie alla prima tranche del finanziamento di 25 milioni, utilizzabili dal 2025, indicati nel Fondo sviluppo e coesione nazionale, si potrà iniziare a realizzare l'opera. La costruzione della strada avrà un costo complessivo di circa 100 milioni. Le somme necessarie, in questa prima fase che dovrà essere avviata dal 2025, serviranno per la progettazione definitiva dell'opera viaria, e per gli espropri e l'esecuzione del primo lotto funzionale. Si tratta della strada a scorrimento veloce che dovrebbe sorgere nella vallata del torrente Patrì, per poi proseguire, attraverso un tunnel lungo circa 900 metri, necessario per superare alla sorgente del Patrì la catena montuosa dei Peloritani che separa i due versanti, per poi proseguire nella Valle dell'Alcantara sulla stessa traccia dell'attuale strada statale 185, che da Francavilla di Sicilia conduce fino a Giardini Naxos. Ieri inoltre, l'assessore Aricò e l’on. Galluzzo hanno rivelato che tra i 200 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione destinati ad interventi strutturali per l'A20, sono indicati altri 13 milioni di euro, utilizzabili sempre dal 2025, per la ricostruzione ed il miglioramento viario dello svincolo dell'A20 di Barcellona, che attualmente soffre dell'imposizione di limitazioni di transito per gli automezzi pesanti a causa delle strutture labili che permettono l'accesso viario allo stesso svincolo. Non è un caso che nei pressi dello svincolo dell'A20, il Prg del Comune preveda l'area intermodale e l'accesso da territorio di Barcellona alla stessa Intervalliva di cui attualmente esiste “solo una scheda” e tra gli studi del passato promossi del compianto ex sindaco di Fondachelli Fantina, l'on. Angelo Paffumi, un progetto di massima.