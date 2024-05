Arriva Salvini a Messina e la città viene "blindata": ecco come cambia la viabilità. Strade chiuse, tram a mezzo servizio

Per l'occasione verrà istituito il divieto di transito veicolare in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale S. Martino e viale Boccetta, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale, come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico. E ancora: divieto di transito veicolare in via L. Rizzo, nel tratto compreso tra via Savoca e viale S. Martino, con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale; divieto di transito veicolare in viale S. Martino, nel tratto compreso tra via I Settembre e via L. Rizzo/via Vittorio Emanuele II, con presidio della Polizia Municipale (intersezione viale S. Martino/via I. Settembre) e con collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale (intersezione viale S. Martino/via L. Rizzo/via Vittorio Emanuele II).

Verrà deviato il normale transito veicolare proveniente da via La Farina-via Campo delle Vettovaglie- via L. Rizzo, in direzione nord, nella corsia riservata (direzione di marcia nord-sud) di via Savoca e successivamente in via I Settembre (direzione monte-mare) o in piazza Cavallotti/via S. Maria Alemanna (direzione mare-monte). Sarà consentito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti dal viale Boccetta e dal viale della Libertà-viale Boccetta, diretti a sud, di proseguire la marcia impegnando il seguente percorso: carreggiata ovest di via Garibaldi, via I Settembre, via La Farina. I veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate provenienti da via La Farina, diretti a nord, saranno obbligati a proseguire la marcia impegnando il seguente percorso: via del Vespro, carreggiata est di via Garibaldi, viale Boccetta, via Vittorio Emanuele II (direzione nord). Sarà interdetto il transito pedonale verso il marciapiede lato ovest (lato monte) di via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra viale S. Martino e viale Boccetta, provvedendo alla collocazione di idonee barriere e segnaletica stradale (prevedendo il posizionamento a decorrere dalle ore 07,00) in corrispondenza di “piazza dei Sapori”, “piazza dell’Aria”, “piazza della Terra”, prossimità di largo Minutoli, “piazza dell’Acqua”, “Piazza del Fuoco”, “Piazza della Memoria”, “Piazza della Cultura”, “Piazza della Memoria e della Speranza”, “Porta intermedia Palazzo INA” (in corrispondenza di via S. Elia), così come meglio indicato nell’allegato elaborato grafico.