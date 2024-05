S. Teresa di Riva, canoni arretrati per il lungomare: il Comune vuol vederci chiaro

La Regione batte cassa ma al Municipio vogliono vederci chiaro. È ancora in corso la regolarizzazione della posizione economica del Comune di S. Teresa di Riva nei confronti del Demanio marittimo relativamente al pagamento dei canoni del lungomare, legati alla concessione rilasciata nel 1987.

A distanza di quasi quattro anni l’Ufficio tecnico ha provveduto a versare quanto dovuto all’assessorato regionale Territorio e Ambiente che, il 9 dicembre 2020, ha richiesto la regolarizzazione tecnico-amministrativa e contabile dei canoni dal 2010 al 2019, con il conguaglio di 13.250 euro per il periodo 2010-2018 e altri 14.450 euro relativi al 2019, per un totale da pagare pari a 27.700 euro. Importi legati alla superficie del lungomare per 48.700 metri quadrati e a parte delle aree a monte destinate a verde pubblico, che il Comune da tempo ha intenzione di acquisire.

Adesso l’Ufficio tecnico ha ritenuto di poter procedere al pagamento dei canoni pregressi dovuti e liquidare all’assessorato Territorio ed Ambiente la somma di 27.700 euro.