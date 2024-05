Rassegna stampa 29-05-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Indici generazionali, Messina resta in coda

Messina, la “Stretto” fa chiarezza punto per punto sul Ponte

Incidente mortale sulla A18 all’altezza di Roccalumera, assolto l’autista del camion

Milazzo, un parcheggio per il Capo: dubbi nel CdA della Lucifero

S. Teresa di Riva, canoni arretrati per il lungomare: il Comune vuol vederci chiaro

Casa del Fanciullo di Barcellona a rischio stop

Patti, identificato il cadavere trovato in mare ad aprile