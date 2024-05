Quale futuro per l'I-Hub Messina? Pagano: “Il sindaco chiarisca il destino del polo e dell’area in cui dovrebbe sorgere"

Cosa sarà dell'I-Hub? Un ambizioso spazio di coworking tecnologico che avrebbe dovuto rappresentare un volano di sviluppo per la città. A chiederlo Francesco Pagano oggi rappresentante del Gruppo Territoriale del M5S di Messina. "I fondi previsti per I-Hub sono stati dirottati altrove, lasciando il progetto senza finanziamenti. Parallelamente, il Governo Meloni e la Regione Siciliana firmano un accordo da 6,8 miliardi di euro per i Fondi Fsc. Una cifra considerevole che, seppur destinata ad altri scopi, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla priorità assegnata allo sviluppo tecnologico a livello locale. Soldi che escono dalla porta e rientrano dalla finestra - commenta Pagano -. "La cifra totale dei fondi stanziati non corrisponde sempre a quanto effettivamente ricevuto dai destinatari. Dietro questo divario si nasconde un aspetto spesso trascurato: i soldi non spesi. Ogni progetto finanziato con fondi europei ha dei tempi ben definiti per la sua realizzazione. Se entro questi termini non vengono utilizzati tutti i fondi stanziati, la parte non spesa viene detratta dal totale. Questo significa che la cifra reale che arriva a destinazione è spesso inferiore a quella annunciata con grande enfasi. Nonostante le difficoltà, l'auspicio è che si trovino soluzioni alternative per finanziare I-Hub. Un progetto che, se realizzato, potrebbe rappresentare un'importante opportunità di crescita per Messina, affiancandosi al turismo crocieristico come motore di sviluppo economico".