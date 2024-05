Milazzo, un parcheggio per il Capo: dubbi nel CdA della Lucifero

«Ancora non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale da parte del Comune. Siamo comunque disponibili al dialogo anche se non riesco a individuare quali possano essere i terreni dismessi che potrebbero essere utilizzati per un parcheggio».

Ad affermarlo il presidente della Fondazione Lucifero, Franco Scicolone a proposito della proposta avanzata dal sindaco Midili di poter ottenere dalla “Lucifero” un’area a Capo Milazzo dove realizzare un parcheggio temporaneo per supportare l’isola pedonale che s’intende promuovere nel periodo estivo per migliorare la fruibilità e la vivibilità del promontorio. Scicolone precisa che, a suo avviso, non ci sarebbero queste aree, visto che molti terreni – afferma – “o sono affittati o non adatti allo scopo. Comunque, – conclude – rimaniamo a disposizione, non precludiamo nulla». Dunque se ne parlerà tra qualche giorno quando da palazzo dell’Aquila partirà la richiesta di incontro con i rappresentanti dell’Ipab di Capo Milazzo per cercare di concretizzare l’intesa.