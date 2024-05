Salvini: «Il Ponte sullo Stretto è una svolta epocale». Basile: «Difendo il mio territorio»

«Il Ponte sullo Stretto è un diritto alla mobilità e alla continuità territoriale». Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in collegamento video con l’Hotel Royal, in apertura del convegno promosso dal sindacato Ugl Messina, rilancia quella che definisce «la svolta storica, epocale», che coinciderà «con l’apertura dei cantieri e con la realizzazione di un’opera che farà la Storia dell’Italia». Il vicepremier fa riferimento agli «studi che parlano di 120 mila posti di lavoro, diretti e indiretti, un qualcosa di assolutamente incredibile e inarrestabile, soprattutto per due terre che hanno bisogno di lavoro e sviluppo. So che c’è il prof. Enzo Siviero che, assieme ad altri centinaia di esperti, ha lavorato a questo progetto. Ci vediamo presto, la prossima settimana sarò nella vostra splendida Messina». Salvini, infatti, il 31 maggio interverrà, a bordo della nave “Dattilo”, che sarà attraccata alla banchina “Marconi” del nostro porto, all’incontro sul tema “L’Italia dei Sì 2023-2032. Progetti e grandi opere in Italia e in Sicilia».

“Una storica svolta”, è stato proprio questo il titolo del confronto promosso dall’Ugl, nel corso del quale sono intervenuti il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e il sindaco di Messina Federico Basile. Il governatore ha sottolineato l’importanza di momenti di discussione e di approfondimento sugli effetti che un’opera come il Ponte potrà avere «in diversi ambiti di sviluppo, sia economici sia sociali. della nostra Isola».

Il sindaco Basile, intervenuto per porgere i saluti istituzionali, ha ribadito la posizione del Comune di Messina in questa vicenda: «Al di là delle considerazioni personali, il tema del Ponte sullo Stretto, di cui si parlava prima ancora che io nascessi, e ho 47 anni... è tornato alla ribalta in quest’ultimo anno, per l’accelerazione voluta dal Governo. Io che sono sindaco di questa città ho l’obbligo di tenere salda la barra su aspetti come la tutela del territorio. La troppa accelerazione non fa bene, il Ponte è un’opera importante per l’intero sistema infrastrutturale italiano, ma siccome ha un impatto fortissimo sulla nostra città, è giusto affrontare le questioni senza fretta. Non è questione di essere favorevoli e contrari, c’è una legge dello Stato ma le volontà e le strategie del Governo devono tenere conto assolutamente delle istanze dei territori e di chi li amministra».