Incidente mortale a Patti: il 38enne Massimo Di Luca perde la vita lungo la statale 113

Fatale lo schianto con un’auto che procedeva in direzione opposta . Il centauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Romeo di Patti, dove i sanitari lo hanno stabilizzato e intubato prima di disporne il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Ma le condizioni del 38enne sono nuovamente precipitate, determinandone la morte poco prima del trasferimento. ù

La comunità pattese piange un’altra vittima dell’asfalto. Massimo Di Luca , 38 anni, ha perso la vita nelle prime ore del pomeriggio di martedì 28 maggio a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, lungo la tratta Tindari-Patti (all’altezza di località Valle), mentre era in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata.

La notizia dell’incidente mortale ha sconvolto l’intera comunità pattese, dove Massimo Di Luca era conosciuto e apprezzato da tutti. Personal trainer di professione e grande appassionato di moto e auto d’epoca, Massimo amava trascorrere il tempo libero facendo lunghe passeggiate in moto, spesso in compagnia degli amici di sempre, con i quali condivideva la passione per le due ruote. Il tragico incidente è avvenuto proprio durante una delle consuete passeggiate in moto, mentre stava rientrando a Patti dopo aver trascorso qualche ora a Tindari.