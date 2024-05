Milazzo, buttafuori picchiato da alcuni giovani all’esterno di un locale in pieno centro

È accaduto ancora una volta a Milazzo. L’ennesima rissa notturna nei luoghi della movida che, stavolta, ha provocato anche un ferito, per fortuna lieve.

Vittima un trentenne, addetto alla sicurezza di un locale, che, la notte scorsa è stato aggredito da un gruppo di giovani che è riuscito a dileguarsi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, raccolta anche ascoltando la testimonianza di alcuni avventori presenti, un gruppo di giovani (alcuni con qualche bicchiere di troppo) si sarebbe scontrato col buttafuori trentenne che vigilava fuori da un locale. L’episodio si sarebbe verificato poco dopo le 2 nella zona compresa tra la via Medici , via Pescheria e piazza Caio Duilio, dove si trovano quasi tutti i locali notturni del centro cittadino. Un gruppo di ragazzi, tutti maggiorenni e a quanto pare non di Milazzo, avrebbe accerchiato l’uomo e, dopo averlo insultato, lo avrebbe colpito con calci e pugni. Immediata la richiesta di intervento dei carabinieri che, però, al loro arrivo, non hanno trovato più il “branco”.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del “118” ma l’uomo ha rifiutato le cure.

Dicevamo ennesima lite perché già nelle scorse settimane, quasi nella stessa zona, si sono registrare risse tra giovani. Una situazione che accresce la preoccupazione anche in vista della stagione estiva e che impone degli interventi immediati. Da tempo, infatti, i ritrovi a Milazzo sono frequentati da giovanissimi che, complice qualche superalcolico, porta spesso a scintille improvvise.

Stavolta però non c’è stata la “solita” lite ma una vera e propria aggressione.