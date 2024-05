Messina, pestarono a sangue il comandante Giardina: condannati i due venditori ambulanti

Sono stati condannati i due venditori ambulanti che il 19 ottobre del 2023 pestarono a sangue il comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina durante un controllo in via La Farina. Si tratta di Salvatore e Carmelo Umberto Centorrino. Per loro la giudice monocratica Adriana Sciglio ha deciso le pene rispettivamente di 2 anni e 8 mesi di reclusione e un anno e 6 mesi per il figlio (pena sospesa), oltre ai risarcimenti. Secondo la giudice il fatto rimane qualificato nell'alveo delle lesioni gravi.

La vicenda destò molta impressione in città, per aggredire il comandante Giardina venne adoperata anche una pinza. L'ufficiale riportò tra l'altro seri danni a un occhio.

L'accusa, c'era per la Procura il pm Roberto Conte, aveva chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi per Salvatore Centorrino e 2 anni per il figlio Carmelo Umberto.

I due ambulanti sono stati assistiti dall’avvocato Filippo Pagano mentre il comandante Giardina, costituitosi parte civile è stato rappresentato dall'avvocato Salvatore Silvestro.