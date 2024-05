Capo d'Orlando, con lo scooter contro un'auto: 18enne trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina

Grave incidente stradale stamani verso le 8.15 nella zona del Nettuno a Capo d’Orlando. Una ragazza di 18 anni che viaggiava a bordo di uno scooter proveniente da Tavola Grande si è scontrata con una utilitaria che proveniva dalla città paladina. La giovane è stata sbalzata dalla sella rovinando terra dove è stata subito soccorsa dall’autista dell’auto investitrice e da altri automobilisti che sopraggiungevano. Immediato il soccorso dei sanitari del 118 intervenuto con una autoambulanza. Sembra che abbia riportato fratture ad una gamba oltre a contusioni in varie parti del corpo. La giovane che è rimasta sempre cosciente è stata trasferita con l’elisoccorso al Policlinico di Messina. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani della città ( Paternò, Randazzo, Camuti e Paparone) sia per gli accertamenti che per regolamentare il traffico che è stato interdetto per circa un’ora. Sul posto anche i carabinieri.