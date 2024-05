Ausiliari del Traffico di Taormina, arrivato oggi il decreto di conferimento della qualifica di pubblico ufficiale

Ma la Fit Cisl, che non ha gradito assolutamente i toni sprezzanti del direttore generale/segretario comunale, oggi è andata avanti scrivendo una nota al sindaco di Taormina, al presidente di Asm e al Prefetto di Messina con la quale “ritiene che le sanzioni emesse dagli Ausiliari del traffico prima dell'entrata in vigore del decreto suddetto siano illegittime, in quanto gli stessi non erano in possesso dei poteri necessari per accertare le violazioni in materia di sosta e fermata. Per tale motivo, si chiede l'annullamento in autotutela delle multe emesse dai lavoratori dalla data della loro assunzione ovvero dal 09.10.2023 e per un lavoratore dalla data del 01.04.2024. L'annullamento delle sanzioni in questione si rende necessario non solo per tutelare i diritti dei lavoratori, ma anche per evitare di esporli a potenziali rischi di risarcimento danni”.

«Dopo di ciò – conclude D’Amico – non risponderemo più a nessuna dichiarazione del direttore generale di Asm che ha mostrato poca lucidità e troppa supponenza. Anzi da lui ancora attendiamo la convocazione dell’incontro richiesto ad inizio maggio».