Patti, un milione per ultimare lo stadio “Gepy Faranda”: ufficializzati i nuovi fondi

Mentre procedono gli interventi di posa del manto in erba sintetica, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intercettazione di un finanziamento di oltre 1 milione di euro per il completamento dello stadio comunale “Gepy Faranda”.

Ai lavori già in corso se ne aggiungeranno presto degli altri, con l’obiettivo di rendere efficiente sul fronte energetico l’impianto sportivo di via Meazza. L’importo concesso all’Ente di Palazzo dell’Aquila, nell’àmbito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, ammonta a 1.045.000 euro. Le somme serviranno a rendere più sostenibile ed efficiente la struttura sportiva di contrada Case Nuove Russo attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico da 60 kilowatt sulla copertura dello spogliatoio per la produzione di energia pulita. In progetto anche l’adozione di fari a led per l’illuminazione del campo, con l’obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e la qualità della luce, mentre l’isolamento a cappotto esterno sui locali adibiti a spogliatoio garantirà un migliore comfort termico. In programma anche l’installazione di un impianto di climatizzazione all’interno degli spogliatoi.

Si tratta di interventi utili a ridurre i consumi energetici, a migliorare l'esperienza degli utenti e a promuovere la sostenibilità ambientale.