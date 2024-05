Messina, la Boldrini incontra gli espropriandi di Torre Faro: "Questo Ponte, in Sicilia e in Calabria non lo vuole nessuno" VIDEO

Ha incontrato un gruppo di residenti, ascoltato le loro preoccupazioni, assicurando vicinanza nella lotta contro il Ponte. Laura Boldrini, ex presidente della Camera, oggi deputata e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ha scelto Torre Faro per un incontro in vista delle Europee. Insieme a Maria Flavia Timbro, candidata messinese del Pd, si è soffermata con un gruppo di residenti. «Sono famiglie - dice - che perderanno la casa che verrà distrutta, gente che ha fatto sacrifici, che magari vive li da generazioni e che viene cacciata via senza una prospettiva.

Questo è un progetto del Ponte è estremamente dannoso non si deve fare, è dannoso per l'ambiente, per l'ecosistema, basta guardare la bellezza di questo luogo per capirlo e poi è rischioso perché è in una zona altamente sismica, non porterà alcun beneficio dal punto di vista economico e turistico». «Bisogna fare i conti - aggiunge - con le infrastrutture che in Sicilia sono inadeguate. Questo Ponte, in Sicilia e in Calabria non lo vuole nessuno, lo vuole solo Salvini perché attesta la sua presenza in vita dal punto di vista politico. Abbiamo una Sanità che ha bisogno di investimenti.