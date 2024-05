Messina, il porto di Tremestieri pronto a salpare: c’è l’accordo con la “Bruno Teodoro”

C’è l’accordo, ora si può partire. Sembra davvero scoccata l’ora X per il riavvio del cantiere del porto di Tremestieri. Quella attesa oramai da due anni visto che gli operai della Nuova Coedmar sono “spariti” nel maggio del 2022 e da quel momento tutta l’area è diventata un luogo fantasma. Adesso il testimone è passato alla messinese “Bruno Teodoro” che, ai primi di giugno, riaprirà il cantiere, per portarlo... in porto.

Nei giorni scorsi, come previsto in occasione della riunione precedente a fine aprile, il Comune, stazione appaltante, e l’azienda di Capo d’Orlando si sono risentiti per chiudere l’accordo per la ripresa. È deve essere arrivata qualcosa che somiglia ad una fumata bianca se, ieri, a margine della conferenza stampa sulle borse di studio universitarie, il sindaco Basile e il vice sindaco Salvatore Mondello, hanno comunicato che la consegna dell’area potrà avvenire nella prima settimana di giugno. Per l’azienda paladina c’è ancora qualcosa da limare sotto il profilo economico, ma dalle dichiarazioni emerge la chiara volontà comune di arrivare al più presto al via libera, giorno più, giorno meno.

Mercoledì prossimo dovrebbe esserci l’incontro decisivo per poter limare gli ultimi passaggi e poi passare alle firme. La Bruno Teodoro si muove con cautela ma nel solco dell’ottimismo. «Stiamo arrivando alla definizione del Piano di sicurezza e coordinamento – scrive la società –. Sulla maggioranza degli argomenti c’è convergenza mentre su alcuni punti si registrano ancora delle distanze. Si conta di definire questi ultimi nei prossimi giorni affinché la stazione appaltante approvi e adotti il Psc, che è atto propedeutico, perché l’impresa possa redigere il proprio Piano operativo di sicurezza.