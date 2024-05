Tragedia a Messina, un carabiniere di 50 anni si toglie la vita in caserma

Tragedia a Messina. Un carabiniere di 50 anni si è suicidato all'interno del Comando Interregionale Culquaber. L'uomo in serata era uscito da casa, dove viveva con la moglie, per andare a fare delle compere. Ma non ha più fatto ritorno. Poco più tardi la donna preoccupata ha dato l'allarme, chiamando amici di famiglia e colleghi. In tarda serata il drammatico ritrovamento all'interno della caserma, dove l'uomo teneva la pistola di ordinanza, ritrovata poi accanto al cadavere.