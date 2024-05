Pioggia di finanziamenti in arrivo dalla Regione per la zona jonica del Messinese: un tesoretto di 30 milioni

Scuole, strade, ospedali, municipi e contrasto al dissesto idrogeologico. Arriverà una pioggia di fondi per la zona jonica grazie alle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027: la programmazione approvata dalla giunta regionale, basata sull’accordo tra la Presidenza del Consiglio del ministri e la Regione che verrà firmato lunedì a Palermo, prevede 580 interventi per un totale di 4,9 miliardi di euro e 30 milioni sono destinati a finanziare 15 progetti in 12 comuni del comprensorio, da anni nei cassetti di Comuni e altre istituzioni o redatti negli ultimi mesi e inviati alla Regione. Il contributo più alto va al comune di Sant’Alessio Siculo, con 3.708.067 euro per la demolizione e la ricostruzione della scuola primaria “Antonio Gussio”, chiusa dal 2002 perché inagibile; al secondo posto un intervento di efficientamento energetico dell’ospedale di Taormina, per un importo di 3.325.838 euro assegnato all’Asp di Messina, mentre sul gradino più basso del podio un progetto da 3.300.000 euro proposto dal commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico a Limina, con il consolidamento a valle dell’abitato nord e la messa in sicurezza della chiesa di San Filippo (3.196.282 euro di fondi Fsc, 103.717 euro di cofinanziamento).

Diversi i progetti di cui è titolare il commissario di governo: a Furci Siculo vanno 1.560.000 euro per il consolidamento, la sistemazione idraulica e il completamento della strada di collegamento alle frazioni Grotte e Calcare; a Itala 2.709.195 euro per il consolidamento e la regimentazione idraulica del versante a monte del centro abitato (con 215.804 euro di cofinanziamento); ad Alì 1.060.000 euro per il consolidamento della zona in frana a monte dell’ex casa comunale; a Gallodoro 1.905.028 euro per consolidamento e riqualificazione ambientale del costone in contrada Landro (94.971 euro di cofinanziamento); Mandanici ottiene 2.754.000 euro per il consolidamento a protezione del centro abitato del quartiere Spafaro-San Giorgio, e altri 2.500.000 euro per lavori in località Fontanelle e aree circostanti il cimitero comunale (dipartimento regionale Tecnico, arch. Salvatore Lizzio); Limina riceve un altro finanziamento da 2.017.493 per il consolidamento della Sp 12 nella zona della chiesa delle Preci (con 182.506 euro di cofinanziamento).