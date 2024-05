Messina, scontro auto-minibus in corso Cavour: nessun ferito ma traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio, un incidente ha coinvolto una BMW e un minibus sul corso Cavour a Messina, di fronte alla chiesa di Sant'Antonio Abate. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha imboccato la corsia preferenziale riservata agli autobus, finendo per investire il pulmino.

Fortunatamente non si registrano feriti. La BMW, condotta da una donna, trasportava anche due bambini. L'apertura degli airbag ha contribuito a proteggere gli occupanti dell'auto, evitando conseguenze più gravi.

L'incidente ha però causato disagi alla circolazione, provocando un incolonnamento di numerosi autobus e ripercussioni sul traffico.