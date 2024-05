Messina, al via il Risanamento... culturale. Iniziativa dell'Ansi in favore dei giovani

Una nuova iniziativa a favore dei giovani diplomati censiti nelle aree di risanamento. Su proposta dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana (ANSI) e per iniziativa del sindaco di Messina Federico Basile, del Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della Città di Messina, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’A.ris.Mè e della Messina Social City, saranno assegnate dieci Borse di Studio, delle Università Digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Un’ occasione di risanamento non solo edilizio ma anche socio culturale che chiude il cerchio rispetto agli interventi per eliminare la vergogna delle baracche. Dunque non solo case ma anche percorsi di inserimento concreto nel mondo del lavoro. Il bando sarà pubblicato il 1 giugno e scadrà il 31 luglio