Messina, 54enne ai domiciliari beccato a rubare energia elettrica: arrestato

Nei giorni scorsi, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, i carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato – in flagranza di reato - un 54enne con precedenti penali anche per reati specifici.

Durante un controllo, nella zona di Bordonaro, effettuato presso l’abitazione dove l’uomo era ristretto agli arresti domiciliari, dovendo scontare una condanna per reati contro il patrimonio, i carabinieri hanno constatato evidenti anomalie nel contatore dell’individuo, motivo per il quale, al fine di procedere a una verifica tecnica, hanno richiesto l’intervento di personale specializzato dell’azienda erogatrice del servizio di energia elettrica.

All’esito delle verifiche, i militari dell’Arma ed i tecnici della società di fornitura hanno accertato che nel contatore dell’indagato, era stato creato un bypass, con dei fili volanti, allacciato direttamente alla rete pubblica, in modo da rifornirsi fraudolentemente dell’energia elettrica per il fabbisogno della sua casa.

L’uomo adesso si trova agli arresti domiciliari, disposti dall’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.